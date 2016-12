Donnerstag, 13.12 Uhr: Im philippinischen Pasay geht eine Familie unter einem Weihnachts-Sternenzelt in einen Park. Donnerstag, 13.12 Uhr: Im philippinischen Pasay geht eine Familie unter einem Weihnachts-Sternenzelt in einen Park. Im philippinischen Pasay geht eine Familie unter einem Weihnachts-Sternenzelt in einen Park. weniger

Donnerstag, 07.47 Uhr: Bei einem nächtlichen Überfall von drei Talibankämpfern auf das Haus eines afghanischen Parlamentariers in Kabul sind nach Medienberichten neben den Angreifern sieben Menschen umgekommen.

Donnerstag, 05.26 Uhr: Fünf Tage lang war Peking unter einer Smog-Glocke gefangen. Am Donnerstag brachte ein kalter Wild endlich die Erlösung und ließ den blau-grauen Himmel über der Stadt strahlen.

Mittwoch, 22.30 Uhr: Ein Weihnachtsmann und Elmo stehen auf der Sixth Avenue in New York und sorgen für gute Laune beim Weihnachtseinkauf.

Mittwoch, 18.08 Uhr: Mit Herzschildern protestieren einige Menschen gegen den Aufmarsch "Berlin wehrt sich" der NPD-Berlin. Der Aufmarsch war als Reaktion auf den Anschlag vom Montagabend angemeldet worden.

Mittwoch, 16 Uhr: Der ukrainische Präsident Petro Poroshenko hält während der Feier zur Übergabe von 17 gestohlenen Bildern eine Rede. Die Bilder waren 2015 aus einem Museum im italienischen Verona gestohlen worden. Jetzt händigte die Ukraine die Werke wieder aus.

Mittwoch, 13.48 Uhr: Fracht- und Tankschiffe haben sich vor dem Hafen in Singapur aufgereiht und warten auf Be- und Entladung.

Mittwoch, 10.29 Uhr: Im indonesischen Depok bauen Arbeiter einen riesigen Weihnachtsbaum aus über 6000 Flaschen zusammen.

Mittwoch, 06.48 Uhr: Ein Arbeiter bereitet einen riesigen Eisblock für einen Eis-Künstler vor. Im chinesischen Harbin beginnt in Kürze das Internationale Eis- und Schnee-Skulpturen-Festival.

Dienstag 04.09 Uhr: Ein syrischer Junge kann am Sonntag Aleppo in einem Bus verlassen und zeigt das Victory-Zeichen durch die Fensterscheibe.

Dienstag 03.27 Uhr: Vor der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten durch Wahlmänner versammelten sich überall in den USA Demonstranten, wie hier im Staatskapitol von Texas, um gegen Trump zu protestieren.

Montag, 14.47 Uhr: Helfer bereiten in Berlin im Hotel Estrel vor der traditionellen Weihnachtsfeier von Sänger Frank Zander für Obdachlose und Bedürftige Geschenktüten für die Gäste vor.

Montag, 13.22 Uhr: Ein Wolf ist mal müde - so wie dieser Grauwolf im Wolfcenter im niedersächsischen Dörverden.

Montag, 11.47 Uhr: der Sonnenaufgang heute in Niedersachsen.

Montag, 10.33 Uhr: Ein prächtiges Farbenspiel mit Flamingos beim Sonnenuntergang in Kuwait am gestrigen Abend.

Montag, 08.27 Uhr: In der chinesischen Stadt Harbin herrscht derzeit Smog. Die Bewohner schützen sich mit Atemmasken.

Montag, 06.30 Uhr: Surfstunde auf Bali mit dem Weihnachtsmann

Sonntag, 21.32 Uhr: Von wegen sonniges Spanien: In der Provinz Alicante hat ein Sturm in der Stadt Elche einen Werbeturm nahe einer Tankstelle umgerissen.

Sonntag, 18.59 Uhr: Menschen demonstrieren in Tübingen (Baden-Württemberg) gegen Affen- und Tierversuche.

Sonntag, 10.13 Uhr: Guckguck! Zwei Oliv-Bastardschildkröten (heißen tatsächlich so!) tummeln sich im Golf von Bengalen vor der Indischen Küste.

Samstag, 21.32 Uhr: Frankreich sucht die Schönste: In Montpellier stellen sich diese Kandidatinnen bei der "Miss France 2017" den Juroren.

Samstag, 17.05 Uhr: Mehrere Tausend Menschen haben in verschiedenen deutschen Städten gegen den Krieg in Syrien protestiert. In Berlin etwa beteiligten sich an zwei Demonstrationen nach Polizeiangaben insgesamt rund 2100 Menschen, in Hamburg 800.

Samstag, 10.45 Uhr: Großes Spektakel in Madrid. Mehrere Tausend Läufer nehmen beim traditionellen Weihnachtsmann-Rennen teil.

Freitag, 19.35 Uhr: In Sri Lanka wird vorweihnachtlich gebaut: Was jetzt noch eher einem Lampenschirm aus Draht gleicht, soll mit 100 Metern Höhe der weltgrößte Weihnachtsbaum werden.

Freitag, 17.38 Uhr: Im Veszprem-Zoo in der Nähe von Budapest (Ungarn) packt ein Tiger jetzt schon sein erstes Weihnachtsgeschenk aus – im Innern befindet sich Hähnchenfleisch.

Freitag, 15.03 Uhr: Möwen sitzen am Eisernen Steg in Frankfurt am Main (Hessen) auf einer Stange. Gerade in der kalten Jahreszeit sind Möwen in der Bankenmetropole vermehrt zu beobachten.

Freitag, 13.21 Uhr: Tiger Aljoscha rollt sich in seinem neuen Gehege im Erlebnis-Zoo am Dschungelpalast in Hannover.

Freitag, 11.39 Uhr: Der Nebel lichtet sich um einen frostigen Baum auf dem Auerberg bei Stötten in Bayern.

Freitag, 10.23 Uhr: Der Mond zeichnet sich in Dresden hinter der Krone auf dem Dach der Sächsischen Staatskanzlei ab.

Freitag, 08.16 Uhr: Wie ein komisch kauziges Gesicht erscheint dieser Apfel, der noch an einem Baum auf einer Streuobstwiese in Frankfurt am Main verblieben ist.

Donnerstag, 21.12 Uhr: Handgemachte Süßigkeit – diese Lollis gibt es in einem kleinen Geschäft in Tafalla im Norden Spaniens. Seit fünf Generationen (1880) ist der Laden von Marisa Catala bereits im Familienbesitz.

Donnerstag, 19.01 Uhr: Dieses Skelett eines Allosaurus ersteigerte ein Bieter bei einer Auktion in Lyron für 1,128 Millionen Euro. Es trägt den Spitznamen "Kan".

Donnerstag, 16.52 Uhr: Der oberste Rabbi Frankreichs, Haim Korsia, besucht das Museum und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im heutigen Oswiecim (Polen).