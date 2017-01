später lesen Frankfurt/M. Bilder im Darknet veröffentlicht - Mann festgenommen Teilen

Bereits einige Stunden nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos ist in Bayern ein Mann festgenommen worden, der ein Mädchen sexuell missbraucht und Fotos von der Tat im Internet verbreitet haben soll. Der 27 Jahre alte Verdächtige wurde im oberbayerischen Landkreis Traunstein verhaftet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. In seiner Wohnung sicherten die Beamten auch Computer, Smartphones sowie USB-Sticks und Festplatten. Die Ermittler werfen dem Mann vor, eine etwa Achtjährige mehrere Male missbraucht und Aufnahmen davon im Darknet - einem anonymen Bereich des Internets - verbreitet zu haben.