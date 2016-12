später lesen Augsburg Bombe: 54.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen Teilen

Ausgerechnet an Weihnachten bereitet sich die Stadt Augsburg für eine Bombenentschärfung auf die bundesweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen dafür etwa 54.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hat ein Sperrgebiet von rund eineinhalb Kilometern um den Fundort der Fliegerbombe festgelegt. In diesem Gebiet gibt es 32.000 Haushalte, große Teile des Augsburger Zentrums sind betroffen. Bei Bauarbeiten wurde die 1,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe entdeckt. Nach derzeitigen Schätzungen werden für die Evakuierung am Sonntag bis zu 2500 Einsatzkräfte im Einsatz sein. Nach Angaben der Augsburger Behörden hat es eine ähnlich große Evakuierung noch nie in der Bundesrepublik gegeben.