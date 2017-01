später lesen München Brasilianer nach zwölf Jahren Flucht gefasst Teilen

Die deutsche Polizei hat einen vor mehr als zwölf Jahren untergetauchten Brasilianer gefasst. Brasilien sucht den Mann seit 2004 per internationalem Haftbefehl, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Flüchtige hatte vor seinem Verschwinden 820 Millionen US-Dollar außer Landes geschafft. Der heute 60-Jährige - inzwischen italienischer Staatsbürger - wollte in die USA reisen, war jedoch wegen Passproblemen nach Italien zurückgeschickt worden. Beim Umsteigen in München klickten die Handschellen. In Brasilien war der Mann wegen Steuerhinterziehung und Bildung einer kriminellen Vereinigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll an Brasilien ausgeliefert werden. Der Verbleib des Geldes ist unbekannt.