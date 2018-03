später lesen Dortmund BVB-Anschlag: Fahrer fühlt sich noch unwohl im Bus 2018-02-28T19:42+0100 2018-03-01T10:19+0100

BVB-Busfahrer Christian S. (47) fühlt sich immer noch mulmig, wenn er die 1. Mannschaft von Borussia Dortmund (BVB) fährt. Schwitzige Hände und ein beschleunigter Herzschlag - so schildert S. das Gefühl, wenn er heute die Straße vor dem BVB-Mannschaftshotel "L'Arrivée" in Dortmund entlangfährt - vorbei an der Hecke, wo am 11. April 2017 vor dem Spiel gegen den AS Monaco drei Sprengsätze explodierten. "Ich bin immer froh, wenn ich die ersten Meter geschafft habe", sagte S. gestern vor dem Dortmunder Landgericht.

