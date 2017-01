Erstmals in 14 Jahren DSDS bietet Dieter Bohlen in der fünften Folge der aktuellen Staffel einer Kandidatin seinen Juror-Sessel an. Die 21-jährige Deborah möchte damit eine besondere Tanz-Performance benutzen und der bereitgestellte Barhocker ist zu hoch für die junge Frau. Bohlen überzeugt die Performance dennoch nicht. weniger

Erstmals in 14 Jahren DSDS bietet Dieter Bohlen in der fünften Folge der aktuellen Staffel einer Kandidatin seinen Juror-Sessel an. Die 21-jährige Deborah möchte damit eine besondere Tanz-Performance benutzen und der bereitgestellte Barhocker ist zu hoch für die junge Frau. Bohlen überzeugt die Performance dennoch nicht.

Claudia Zielonka

23 Jahre, aus England

Song: „Listen” von Beyoncé

Juryjoker: Dieter Bohlen



Claudia ist in Deutschland geboren und in England aufgewachsen, aber in Zukunft möchte sie wieder in Deutschland leben und arbeiten. Um die Jury von ihrem Talent zu überzeugen hat sie „Listen” von Beyoncé vorbereitet.