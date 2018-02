später lesen Offenbach/München Dauerfrost am Niederrhein erwartet 2018-02-25T18:07+0100 2018-02-26T08:29+0100

Wind und Kälte lassen die Menschen in Deutschland an diesen Tagen bibbern. Besonders in den Nächten werde es frostig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Nachts sinken die Temperaturen vielerorts auf bis zu minus zehn Grad. Gebietsweise, vor allem im Mittelgebirge und bei Schnee, könne das Thermometer auch minus 20 Grad erreichen. Laut Prognose bleibt es in der kommenden Woche kalt.