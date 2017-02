später lesen Alice Springs Deutsches Paar verdurstet im australischen Busch Teilen

Tragisches Ende eines Australien-Urlaubs: Nach tagelanger Suche ist im Hinterland die Leiche einer deutschen Rentnerin gefunden worden. Das teilte die Polizei in Australien mit. Am Tag zuvor war dort bereits ihr Mann tot entdeckt worden. Das Paar - sie 73, er 76 Jahre alt - hatte sich vergangene Woche zu einem Ausflug in den Naturpark Trephina Gorge aufgemacht, im Herzen des Kontinents. Seither wurden die beiden nicht mehr lebend gesehen. Vermutet wird, dass sie die Hitze nicht überstanden. Es gibt keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Vermutet wird, dass sich die beiden verliefen und zu wenig Wasser bei sich hatten. In der Region werden derzeit Temperaturen von 40 Grad gemessen.