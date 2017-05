Viele Menschen kannten ihn, ohne ihn je gesehen zu haben: Andreas von der Meden war die deutsche Stimme von Kermit, Skinny Norris und David Hasselhoff. Jetzt ist der Synchronsprecher gestorben.

"Wir trauern um Andreas von der Meden", teilte die Produktionsfirma Europa Hörspiele am Donnerstag auf ihrer Facebookseite mit. Der Schauspieler und Sprecher sei im Alter von 74 Jahren gestorben. Er werde durch seine zahlreichen Rollen in Erinnerung bleiben. Das Unternehmen produziert unter anderem die "Drei ???"-Hörspiele.

Die Karriere des Hamburgers begann schon früh. Als Neunjähriger synchronisierte er 1952 den Schauspieler Jon Whiteley im Film "Ein Kind war Zeuge". Später wurde von der Meden die deutsche Stimme von Clumsey Schlumpf in der Serie "Die Schlümpfe" und von "Kermit der Frosch" – zunächst in der "Sesamstraße", später auch in der "Muppet Show".

Zuletzt nur noch selten auf der Bühne

In den 80er Jahren lieh er seine Stimme David Hasselhoff in der Fernsehserie "Knight Rider". In den Hörspielen der "Drei ???" übernahm Andreas von der Meden zwei Rollen: die des Chaffeurs der Detektive Justus, Peter und Bob und die ihres Widersachers Skinny Norris.

Von der Meden arbeitete auch als Schauspieler, Regisseur und Musiker. Viele Jahre trat er mit der Dixie-Band "Old Merry Tale" auf, wie die Band auf ihrer Homepage schreibt. Aber seit 2012 habe er aus gesundheitlichen Gründen nur noch selten auf der Bühne gestanden. Eine Sprecherin der Band sagte "Spiegel Online", dass Andreas von der Meden schon vor einigen Tagen gestorben sei. Die Todesursache wurde nicht bekannt.

