Haftbefehl gegen 15-Jährigen 32-jähriges Prügelopfer in Kaiserslautern gestorben

2017-01-06T15:36+0100 2017-01-06T15:36+0100

Das Opfer kämpfte zwei Wochen mit dem Tod: An den Folgen einer Prügelattacke kurz vor Weihnachten ist in Rheinland-Pfalz ein 32-Jähriger gestorben. Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, ihm bei einem Streit in Kaiserslautern einen folgenreichen Schlag versetzt zu haben.