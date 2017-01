39-Jähriger greift eigene Familie mit Axt an

Ein 39-Jähriger hat in einer Frankfurter Wohnung mit einer Axt auf seinen Vater, seine Stiefmutter und seine Stiefschwester eingeschlagen. Dabei erlitt der Vater schwere Kopfverletzungen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Auch die beiden Frauen wurden demnach am Kopf verletzt, jedoch nicht so schwer wie der 67-Jährige. Der Grund für die Attacke war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

"Es war eine gewöhnliche Zusammenkunft ohne Anzeichen auf den späteren Kampf", teilte die Polizei mit. Die Familie habe sich am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr am Haus der verstorbenen Großmutter getroffen, um dort Arbeiten im Haushalt zu erledigen. Nach ersten Ermittlungen ging der 39-Jährige im Badezimmer plötzlich auf die 37 und 20 Jahre alten Frauen mit der Axt los und verletzte sie.

Danach griff der Mann seinen Vater mit der Axt und einem Messer an, bis sein Opfer mit "massiven Kopfverletzungen" zu Boden ging. Die Frauen kamen dem Angegriffenen zu Hilfe. Der 39-Jährige rannte laut Polizei aus dem Haus, doch die Frauen konnten ihn gemeinsam mit Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, sie befinden sich den Angaben zufolge nicht in Lebengefahr.

Der 39-Jährige sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen eines dreifachen versuchten Tötungsdelikts.

(felt/dpa)