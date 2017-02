Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum Dresdens in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen damals ums Leben. Mit einer Menschenkette wird am 13. Februar 2017 in der Elbstadt der Zerstörung gedacht.

