Niedersachsen: 84-Jährige schrottet Auto-Waschanlage und geht mit Rollator heim

Eine 84-jährige Autofahrerin hat mit Vollgas eine Waschstraße geschrottet. Sie selbst sei nahezu unverletzt geblieben und nach dem Unfall mit ihrem Rollator zu Fuß nach Hause gegangen.

Die Frau war am Samstag in die Anlage gerauscht und hatte noch zwei weitere Wagen gerammt, bevor sie zum Stehen kam, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag in Harburg. Große Teile der Waschstraße in Hollenstedt seien zerstört, der Schaden werde auf etwa 90 000 Euro geschätzt, hieß es.

An den drei Autos entstand Totalschaden. Ob die alte Dame schlichtweg Gas und Bremse verwechselt habe, sei noch unklar, hieß es von der Polizei.

(dafi/dpa)