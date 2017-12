Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Schon Wochen vor Weihnachten haben sich viele den Kopf darüber zerbrochen, was sie zum Jahreswechsel machen. Allein zu Hause bleiben ist schließlich keine Option. Ausgehen? Party unter Freunden? Gala-Dinner? In der Silvesternacht ist alles drin, und es werden weder Kosten und Mühen gescheut.

Schließlich will man an Neujahr und am besten noch das ganze Jahr von der tollsten Nacht des Jahres berichten. Unsere neun Gründe zeigen, warum das einfach klappen muss...!