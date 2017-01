später lesen A14 bei Döbeln Mann läuft über Autobahn und wird überfahren Teilen

Twittern





2017-01-19T10:45+0100 2017-01-19T10:45+0100

Auf der Autobahn 14 in Sachsen ist ein 21-Jähriger überfahren und getötet worden. Der Mann hatte in der Nacht zum Donnerstag nahe der Stadt Döbeln versucht, über die Trasse zu laufen, wie die Polizei in Leipzig mitteilte.