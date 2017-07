Wenn Autofahrer keine Rettungsgasse bilden, droht ihnen bisher eine Geldbuße von 20 Euro. Das ist Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zu wenig. Er will das Behindern von Rettungskräften schärfer ahnden. "Wir werden die geplante Erhöhung der Bußgelder noch einmal deutlich verschärfen", sagte Dobrindt der "Bild"-Zeitung, die als erste über den Plan berichtete.

Wenn es nach Dobrindt geht, müssen Rettungsgassen-Blockierer künftig mindestens mit einer Geldbuße von 200 Euro und zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Die Strafe kann aber auch höher ausfallen, je nach Schwere der Folgen, die das Behindern der Rettungskräfte nach sich gezogen hat, wie das Verkehrsministerium erklärt:

Anlass von Dobrindts Ankündigung ist das schwere Bus-Unglück auf der A9. Aber schon vorher hatte der CSU-Politiker höhere Geldbußen zur Abschreckung geplant – ursprünglich je nach Schwere von mindestens 55 Euro bis 115 Euro. So sieht es eine Verordnung vor, die an diesem Freitag auf der Tagesordnung des Bundesrats steht. Der Innenausschuss der Länderkammer hat sich dafür ausgesprochen, mindestens 105 Euro und maximal 165 Euro anzudrohen.

"Wir sind offen für höhere Strafen", sagte der neue NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion . Er plant zunächst eine Aufklärungskampagne zur Notwendigkeit von Rettungsgassen. "Nach schweren Unfällen kommt es auf jede Sekunde an. Deshalb sind Rettungsgassen so wichtig. Darüber werden wir in NRW künftig noch stärker aufklären."