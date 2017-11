später lesen Altfraunhofen Polizei findet drei tote Erwachsene in Haus 2017-11-01T21:11+0100 2017-11-02T07:27+0100

Die Polizei hat in einem Einfamilienhaus in Bayern drei tote Erwachsene mit Schussverletzungen gefunden. Die Ermittler gehen von einer Familientragödie aus, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend sagte.