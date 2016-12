Mein Mitgefühl den Angehörigen in diesen schweren Stunden #Breitscheidplatz #Berlin #Weihnachtsmarkt #Terror #Anschlag #PrayForBerlin pic.twitter.com/Tydu4rwMxG

Niedergeschlagen sitzt ein Weihnachtsmann am Boden.

Comedian Oliver Kalkofe bezieht klar Stellung: "Ich verachte Menschen, die anderen Menschen Leid zufügen." Und weiter: "Ich verachte ebenso blinde dumme Hetzer wie zB von der AfD, die ungeachtet der Fakten - die eben zu jenem Zeitpunkt noch nicht bestanden - Merkel, ihrer Politik oder den Flüchtlingen die generelle Schuld an diesem Attentat geben."

Ich bin auch heute Deutsch, Ich fühle mich, was passiert ist, Küsse von Spanien #Berlin #berlinmarket #PrayForGermany #PrayForBerlin pic.twitter.com/xySKvjAgtl

So reagiert das Netz auf die Todesfahrt in Berlin

Auch an diesem Abend stimmte längst nicht alles, was an Nachrichten verbreitet wurde.