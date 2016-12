In Berlin ist am Abend des 19.12.2016 ein Lkw in den Weihnachtmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Es gibt mindestens neun Tote und viele Verletzte.

