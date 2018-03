später lesen Zentralrat der Juden besorgt Immer wieder antisemitische Angriffe an deutschen Schulen FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-27T11:38+0200 2018-03-27T14:22+0200

An Schulen in Deutschland mehren sich Fälle von Antisemitismus. Jüngst soll in Berlin an einer Grundschule ein jüdisches Mädchen bedroht worden sein. Als Ursache wird in vielen Fällen der Judenhass muslimischer Eltern vermutet.

