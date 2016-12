später lesen Riesige Evakuierungsaktion Entschärfung der Augsburger Fliegerbombe verzögert sich FOTO: dpa, tha kno FOTO: dpa, tha kno Teilen

In Augsburg endet die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland voraussichtlich erst am Nachmittag. 54.000 Augsburger dürfen nicht in ihre Wohnungen, weil eine Fliegerbombe entschärft werden muss.