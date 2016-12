später lesen Durch Fremdverschulden gestorben Babyleiche in Berlin entdeckt - Mutter festgenommen Teilen

Twittern





2016-12-23T18:38+0100 2016-12-23T18:38+0100

Die Leiche eines acht Monate alten Säuglings ist am Freitag in einer Wohnung in Berlin entdeckt worden. Die Obduktion habe ergeben, dass das Mädchen durch Fremdverschulden gestorben sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.