Bad Säckingen: Vermisste 15-Jährige wieder aufgetaucht

Das 15-jährige Mädchen, das seit dem frühen Sonntagmorgen nach einer Karnevalsfeier nahe Freiburg vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Der Aufenthalt der Jugendlichen konnte am Dienstagmorgen in einer Stadt in Niedersachsen ermittelt werden, teilte die Polizei in Freiburg mit.

Das Mädchen befinde sich derzeit in Obhut des dortigen Jugendamtes. Polizei und Behörden würden derzeit noch versuchen, den Grund für das Verschwinden der Jugendlichen zu ermitteln. Die Polizei hatte mit einem Foto über die Medien nach der Vermissten gefahndet.

Die 15-Jährige hatte am Samstagabend mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten die Städtle-Fasnacht in Laufenburg. Gegen 0.35 Uhr ging sie in der Gaststätte auf die Toilette, kehrte von dort aber nicht mehr zurück.

Nachdem die Polizei am Sonntagmorgen vom Verschwinden unterrichtet worden war, leiteten die Beamten eine Suchaktion ein, in deren Rahmen auch ein spezieller Spürhund, ein sogenannter "Mantrailer"-Hund, eingesetzt wurde.

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizei dann einen ersten konkreten Hinweis, die 15-Jährige war auf dem Badischen Bahnhof in Basel gesichtet worden.

(csr)