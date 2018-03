später lesen An Schule in Baden-Württemberg Falscher Amokalarm offenbar wegen Handwerkern FOTO: Gerhard Seybert FOTO: Gerhard Seybert 2018-03-19T13:53+0100 2018-03-19T13:57+0100

Eine Verwechslung von Handwerkern mit bewaffneten Männern hat am Montag an einer gewerblichen Schule im baden-württembergischen Crailsheim für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Lehrer und Schüler mussten für mehr als zwei Stunden in den Klassenzimmern bleiben, ehe Entwarnung gegeben werden konnte.