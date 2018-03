später lesen Baden-Württemberg Spezialkräfte nehmen mutmaßlichen IS-Unterstützer fest FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-22T11:52+0100 2018-03-22T11:52+0100

Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen mutmaßlichen islamistischen Terror-Unterstützer festnehmen lassen. Die höchste deutsche Anklagebehörde wirft dem 32-jährigen Deutsch-Algerier vor, in zehn Fällen die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben.