später lesen Berlin 51-Jähriger prügelt Zwölfjährige bewusstlos Teilen

Twittern





2016-12-26T16:32+0100 2016-12-26T16:32+0100

Polizisten haben ein schwer misshandeltes Mädchen aus einer Wohnung in Berlin gerettet. Der Stiefvater der Zwölfjährigen wurde am Montag in Haft genommen, wie die Polizei mitteilte.