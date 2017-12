Antisemitismus in Berlin 2017 - Restaurant Feinberg's In den letzten Wochen wurde das Thema Antisemitismus in Deutschland mal wieder heiß diskutiert. Aus den einschlägigen Ecken hieß es direkt, dass die Angstgefühle von jüdischen Menschen und Israelis in Deutschland oft überzogen sind, man sich ja generell gerne in die Opferrolle flüchte und die vielen Attacken nur bedauerliche Einzelfälle seien. Doch es sind keine Einzelfälle. Solche Angriffe passieren nun mehr fast täglich und sie werden immer intensiver. Die Täter verlieren ihre Scham, weil Sie denken, Sie könnten ihr wahres Gesicht hinter dem schönen Begriff der "legitimen Israelkritik" verstecken. Doch am Ende bleibt es nur blanker Hass. Hass gegen Juden. Hass gegen Israel. Es ist wirklich schwer bei diesen Bildern noch die Fassung zu bewahren und rational einen Beitrag dazu zu verfassen, doch ich möchte allen danken, die sich Tag für Tag, trotz aller widrigen Umstände, in Deutschland für den Kampf gegen Antisemitismus einsetzen und Gesicht zeigen. Ob in der Politik oder privat. Zusammen, müssen wir uns weiter dafür einsetzen, dass antisemitische Attacken stärker verfolgt und geahndet werden, dass es nicht zu tolerieren ist, dass israelische Fahnen in Deutschland verbrannt werden, oder das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Never again.