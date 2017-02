Kurioser Fall in Berlin

Einer Berliner Busfahrer hat mehrere Unfälle verursacht und den Bus dann mit laufendem Motor einfach stehen lassen.

Verletzt wurde bei der Karambolage, bei der am Mittwochabend auch ein Funkstreifenwagen demoliert wurde, niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte stellten bei dem 44-Jährigen später eine Unterzuckerung fest und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ob dies Ursache für sein Verhalten war, ist unklar.

Bus streifte einen Imbiss und mehrere Autos

Nach Zeugenangaben fuhr der Busfahrer während einer Betriebsfahrt zunächst auf einen Gehweg und streifte dann einen Imbiss. Anschließend soll er eine rote Ampel missachtet und dabei den Wagen einer 31-jährigen Frau touchiert haben, bevor er auf seiner Fahrt noch ein parkendes Polizeiauto streifte. Anschließend stoppte der Fahrer und ließ den Bus mit steckendem Schlüssel und laufendem Motor zurück.

Als der Busfahrer rund zehn Minuten später zurückkehrte, wurde er von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab null Promille. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Bei einer Unterzuckerung, die auch Nichtdiabetiker treffen kann, sinkt der Blutzuckerspiegel ab und das Gehirn bekommt zu wenig Zucker.

(maxk/AFP)