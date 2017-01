Schlägerduo greift junge Männer in Berliner U-Bahnhof an

In Berlin gibt es einen neuen Fall von Gewalt in der U-Bahn. Ein Schlägerduo hat drei junge Männer auf einer Rolltreppe angegriffen.

Am späten Freitagabend gingen die Angreifer am Bahnhof Gesundbrunnen auf ihre Opfer los, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie hätten diese geschlagen, getreten und einen der jungen Männer gewürgt. Zwei Opfer wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Die Schläger konnten unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise auf die Täter erhoffen sich die Ermittler von der Auswertung des Videomaterials der Überwachungskameras.

(hebu/dpa)