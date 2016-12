Am Montag, den 19. Dezember 2016, ist ein Mann mit einem Lkw in eine Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gefahren. Der Lastwagen kommt von einer polnischen Speditionsfirma. Am Tag danach laufen die Aufräumarbeiten.



Einsatzkräfte untersuchen das Areal um den Lkw. Von den zerstörten Weihnachtsmarkthäuschen liegt die Deko zerstreut auf der Straße.



Am Dienstagmorgen ist die Spur der Verwüstung zu sehen, die der Lastwagen durch den Weihnachtsmarkt gezogen hat.

Im Laufe des Dienstagsmorgens kommen immer mehr Menschen zur Gedächtniskirche in Berlin, um Blumen niederzulegen und Kerzen anzuzünden.

Zerstörte Weihnachtsdeko und Trümmerteile der Holzhäuschen liegen am Dienstagmorgen noch zertreut auf der Straße.

Ein Mann hängt ein Plakat am Ort des möglichen Anschlags auf.

Ein Mann zündet vor dem Weihnachtsmarkt eine Kerze an. Viele Berliner kommen nach Charlottenburg, um Trauer und Mitgefühl auszudrücken.

Am Morgen danach sind viele Medienvertreter vor Ort, um über das Unglück zu berichten. Als der Lkw am Montagabend in eine Menschenmenge fährt, sterben mehrere Menschen, viele werden schwer verletzt.

Ein Polizist schaut auf die Trümmerteile der zerstörten Weihnachtsmarktbuden vor der Gedächtniskirche in Berlin.

Ein Polizist schaut auf das zerstörte Führerhaus am Dienstagmorgen. In der Frontscheibe steckt Deko vom Weihnachtsmarkt, über den der Lastwagen am Montagabend gefahren ist.

Eine Frau betet in der Nähe des Weihnachtsmarktes in Berlin-Charlottenburg. Viele Menschen haben am Dienstagmorgen Blumen niedergelegt.

Polizisten stehen vor dem Lkw. Mit dem Lastwagen ist am Montagabend ein Mann in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin-Charlottenburg gefahren.

Der zerstörte Lastwagen, mit dem ein Mann am Montagabend, 19. Dezember 2016, in eine Menschenmenge gefahren ist, steht noch auf der Straße. Der Breitscheidplatz wurde von den Einsatzkräften abgesperrt.

Mitarbeiter eines Abschleppdienstes bereiten den Lkw vor, der abgeschleppt werden soll.

Der Lkw wird am Dienstagvormittag vom Breitscheidplatz geschleppt.