Berlin testet Elektroschockwaffen: Ab sofort dürfen Polizisten mit Tasern schießen

2017-02-06

Ab sofort erprobt die Berliner Polizei drei Jahre lang Elektroschockwaffen für ihren täglichen Dienst. Die ersten sogenannten Taser wurden am Montag an Beamte ausgegeben. Bisher verfügten in Berlin nur Spezialeinsatzkräfte darüber.