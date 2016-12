Am Montagabend ist ein Lkw in den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg gerast. Zwölf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, 49 wurden verletzt. Die Menschen in Berlin bekunden am Dienstag ihre Anteilnahme mit Blumen, Kerzen und Briefen.

