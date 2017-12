später lesen Berlin Fußgängerin findet Stoffbündel mit Frauenleiche FOTO: dpa, pdz fgj FOTO: dpa, pdz fgj 2017-12-23T17:07+0100 2017-12-23T17:11+0100

Grausiger Fund kurz vor Weihnachten in Berlin: Eine Passantin hat am Samstagmorgen im Stadtteil Wedding ein Stoffbündel entdeckt, in dem die Leiche einer Frau eingewickelt war. Die Polizei befragte Anwohner und sucht Zeugen.