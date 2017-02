später lesen Streit unter Jugendlichen in Biberach 16-Jähriger soll 17-Jährigen mit Messerstich getötet haben Teilen

2017-02-12T19:01+0100

In Biberach ist am Samstag ein 17-Jähriger in einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ums Leben gekommen. Zu dem Streit kam es am Samstagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.