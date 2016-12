später lesen Bluttat unter Ärzten: Opfer von zehn Kugeln getroffen FOTO: dpa, brx htf FOTO: dpa, brx htf Teilen

Bei dem tödlichen Kollegenstreit in einer Marburger Arztpraxis am Donnerstag ist das 67 Jahre alte Opfer der Bluttat von mindestens zehn Schüssen getroffen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Marburg am Dienstag mit.