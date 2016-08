später lesen Sicherheitspanne am Terminal Flughafen Frankfurt wird zum Teil geräumt FOTO: dpaafx FOTO: dpaafx Teilen

2016-08-31T10:44+0200

Am Flughafen in Frankfurt am Main sind zwei Flugsteige am Terminal 1 evakuiert worden. Das bestätigte der Flughafen per Twitter. Eine Person hatte die Sicherheitskontrolle umgangen. Es kann zu Verspätungen kommen.