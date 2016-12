später lesen Bombenentschärfung am 1. Weihnachtstag 54.000 Augsburger müssen ihre Wohnungen verlassen FOTO: dpa, puc FOTO: dpa, puc Teilen

Ausgerechnet am ersten Weihnachtstag muss in Augsburg eine Fliegerbombe entschärft werden. 54.000 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen. Es ist die größte Evakuierungsaktion, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab.