Fünf Verletzte bei Feuer in hessischer Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Bad Homburg sind fünf Bewohner verletzt worden. Die Rettung der Bewohner verlief laut Polizei dramatisch.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am späten Sonntagabend in einem Zimmer im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die 83 Bewohner wurden zum Teil mit Leitern und Sprungkissen aus dem brennenden Haus gerettet. Ein Mensch verletzte sich schwer am Kopf, als er beim Sprung die Matte verfehlte.

Vier weitere Bewohner des Heims kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohner mussten über Nacht in einer Turnhalle untergebracht werden. Die Flüchtlingsunterkunft war zunächst nicht mehr bewohnbar.

Ein fremdenfeindlicher Hintergrund werde ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Bewohner stehe unter Verdacht, seine Matratze angezündet zu haben.

