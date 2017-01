später lesen Bremen 15-Jähriger stirbt nach Prügelangriff in Silvesternacht Teilen

2017-01-07T20:20+0100

Ein 15-Jähriger ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag in Bremen mit.