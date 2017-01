später lesen Bremen Vibrator löst Einbruchalarm in Wohnhaus aus Teilen

Ein Sexspielzeug hat in Bremen für Alarm gesorgt und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Bewohnerin hatte zunächst an Bohrlärm geglaubt, sich dann aber doch gesorgt, Einbrecher machten sich an der Tür zu schaffen.