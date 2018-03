In Bielefeld ist eine Schulbusfahrerin innerhalb von drei Tagen zum zweiten Mal mit einem schrottreifen Bus aufgefallen. Am Montag war sie das erste Mal erwischt worden, nachdem sie Kinder zur Schule gefahren hatte.

Am Mittwoch zog die Polizei den nächsten Bus aus dem Verkehr. Dieses Mal hatte die 57-Jährige 38 Kinder zur Schule gefahren. Und erneut erwies sich der Bus als Gefahr für Kinder und den gesamten Verkehr. Weil Öl auf den heißen Auspuff tropfte, drohte der Motorraum in Flammen aufzugehen. An mehreren Stellen konnten Abgase in den Innenraum strömen. Bremsen und Lenkung waren defekt und der Rahmen an mehreren Stellen durchgerostet.

Auf Fahrerin und Busunternehmer kommen nun erneut empfindliche Geldbußen und Punkte in Flensburg zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

(felt/dpa)