später lesen KZ-Gedenkstätte Gestohlenes Tor ist zurück in Dachau FOTO: afp, ul FOTO: afp, ul 2017-02-22T16:18+0100 2017-02-22T16:35+0100

Es ist vor mehr als zwei Jahren gestohlen und im vergangenen Jahr in Norwegen wiedergefunden worden: Das Tor mit der zynischen Aufschrift "Arbeit macht frei" ist am Mittwoch an seinen Ursprungsort, die KZ-Gedenkstätte Dachau, zurückgekehrt.