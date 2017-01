später lesen Deutsche Bahn Lokführer vergisst Halt - ICE fährt an Wittenberg vorbei FOTO: dpa, gam soe Teilen

2017-01-04T15:22+0100 2017-01-04T15:22+0100

Ein ICE der Deutschen Bahn hat vergessen, in Wittenberg zu halten. Der Lokführer sei am Mittwochmorgen am Bahnhof der Lutherstadt ohne Halt vorbeigefahren, teilte die Bahn mit.