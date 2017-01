später lesen Wetter Dutzende Unfälle durch Glatteis in Bayern und im Osten FOTO: dpa, bsc FOTO: dpa, bsc Teilen

Glatteis hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu Unfällen. Allein in Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht zum Dienstag 40 Unfälle.