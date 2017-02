später lesen Dutzende Verletzte Reizgas legt Hamburger Flughafen zeitweilig lahm FOTO: dpa, ahe htf FOTO: dpa, ahe htf Teilen

Twittern





2017-02-12T13:12+0100 2017-02-13T09:30+0100

Entwarnung am Hamburger Flughafen: Das Gebäude, das zeitweilig geräumt war, ist am frühen Sonntagnachmittag wieder geöffnet worden. Am Flughafen war mutmaßlich Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden.