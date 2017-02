später lesen Explosion am Tegernsee Die Feuerwache in Bad Wiesee brennt FOTO: rtr, PK/ Teilen

Am Montag hat sich am Tegernsee eine Explosion in der Rettungswache von Bad Wiessee ereignet. Nach ersten Erkenntnissen gab es gegen 13.50 Uhr eine Detonation in dem Gebäude.