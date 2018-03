später lesen Feuerwehr und Sanitäter Den Rettern gehen die Helfer aus 2018-03-19T16:14+0100 2018-03-19T16:14+0100

Die Retter in Deutschland schlagen Alarm: Hilfsorganisationen und der freiwilligen Feuerwehr fehlen in Deutschland Mitarbeiter und Ehrenamtliche. Absehbar seien bundesweit 1100 Stellen vakant, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe am Montag mit.