Frankfurt: Drei Schwerverletzte bei Busunfall auf Flughafen

Beim Zusammenstoß eines vollbesetzten Passagierbusses mit einem anderen Fahrzeug sind auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens mindestens drei Menschen schwer verletzt worden.

Bei dem Unfall auf dem Frankfurter Flughafen sind etwa 15 Menschen verletzt worden. In dem Bus waren demnach etwa 75 Passagiere einer aus Barcelona gekommenen Lufthansa-Maschine. Beim Einbiegen stieß der Bus nach Polizeiangaben mit dem Schleppfahrzeug eines Koffertransporters zusammen. Durch den Zusammenprall kam der Bus von der Fahrspur ab und stieß gegen eine Baustellenabsicherung. Der 45 Jahre alte Busfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Da einige der Passagiere anschließend ihre Reise fortsetzten, war nach Polizeiangaben nicht auszuschließen, dass sich die Zahl der Verletzten noch erhöhen könnte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben bei Gate A 20. Er sei um 8.50 Uhr gemeldet worden.

An Bord des Busses waren die Passagiere eines Lufthansa-Fluges aus Barcelona, wie die Lufthansa berichtete. Die Maschine mit 201 Gästen an Bord sei kurz zuvor gelandet. Die Reisenden seien - mit mehreren Bussen - zum Flughafengebäude gebracht worden. Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete Fraport. Laut Polizei sind Patienten in Krankenhäuser gebracht worden.

