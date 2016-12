später lesen Frankfurter Flughafen Millionenschaden durch Feuer in Flugsimulator FOTO: dpa, fru FOTO: dpa, fru Teilen

Am Frankfurter Flughafen hat es am Donnerstagmittag in einem Bürogebäude der Fluggesellschaft Condor gebrannt. Vermutlich ist ein Flugsimulator in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist beträchtlich.