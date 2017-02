Frau in Offenbach durch Schüsse getötet

Eine Frau ist am Freitagmorgen in Offenbach auf offener Straße erschossen worden. Nach einer Großfahndung konnte die Polizei einen 32-Jährigen festnehmen.

Passanten hatten die Frau um kurz nach 8 Uhr im Stadtteil Waldhof mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden. Die 40-Jährige starb später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen soll ein Mann die Schüsse abgegeben haben und danach in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein.

FOTO: dpa, fru axs

FOTO: dpa, fru axs

Die Polizei leitete eine Großfahnung ein und nahm den Mann schließlich am Mittag fest. Bei dem Verdächtigen handele es sich nach Auskunft der Ermittler um einen 32-Jährigen, der die Frau nach ersten Erkenntnissen gekannt habe. Die Hintergründe der Tat am Vormittag waren zunächst unklar. Für die Anwohner in Offenbach bestand laut Polizei keine Gefahr.

(maxk/dpa)